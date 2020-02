Zum Ende einer historisch schlechten Börsenwoche haben Anleger am Freitag endgültig das Handtuch geschmissen.Paris - Zum Ende einer historisch schlechten Börsenwoche haben Anleger am Freitag endgültig das Handtuch geschmissen. Die Furcht vor den womöglichen rezessiven Folgen des neuartigen Coronavirus für die Weltwirtschaft liess Investoren auf breiter Front Aktien abstossen. "Im Würgegriff des Virus - eine Handelswoche, die man so schnell nicht vergisst".

