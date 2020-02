Im Jahr 1852 rammte die HMS Birkenhead vor der Küste Südafrikas einen Felsen und sank. Da der Truppentransporter deutlich weniger Platz auf den Rettungsbooten als Passagiere an Bord hatte, gab Oberstleutnant Alexander Seton das Kommando "Frauen und Kinder zuerst (in die Boote, Anm. der Redaktion)!". Seton überlebte das Unglück nicht (anders als die 25 Frauen und 31 Kinder), doch die Verhaltensregel (wenngleich schon einige Jahre früher bei anderen Ereignissen praktiziert) ist seitdem als "Birkenhead Drill" bekannt. Warum ich das heute erzähle? Nun - mit irgendeinem Einstieg muss dieses Editorial schließlich beginnen, und da ich mich außerstande sehe, das aktuelle Marktgeschehen einigermaßen ernsthaft zu kommentieren, habe ich mich für diesen Ausflug in die Geschichte der Seenotrettung entschieden. Und so ganz ist der Bezug zum Untergang der Aktienmärkte auch nicht von der Hand zu weisen, wie ich finde. Denn: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...