Das Kunstmuseum St.Gallen zeigt in der Kunstzone der Lokremise eine Ausstellung von Siobhán Hapaska.St.Gallen - Siobhán Hapaska nutzt eine Vielfalt an Materialien, darunter Aluminium, Fiberglas und Betongewebe, das ursprünglich zur Errichtung von Notunterkünften entwickelt wurde. Für ihre seit dem 8. Februar in der Kunstzone der Lokremise zu sehende Ausstellung drapierte sie unter anderem drei dreimeterhohe Olivenbäume auf rätselhafte Art und Weise - ein Spektakel für Auge, Nase und Gehör.

