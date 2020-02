Die jährliche HVPI-Inflation stieg in Deutschland im Februar auf 1,7% - EUR/USD bleibt relativ ruhig unter 1,1000 - Die Inflation wird in Deutschland, gemessen am Verbraucherpreisindex (CPI), im Februar auf Jahresbasis voraussichtlich unverändert bei 1,7% bleiben, wie die am Freitag veröffentlichten vorläufigen Daten von Deutschlands Destatis zeigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...