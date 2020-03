Die Devisenstrategen der UOB Group glauben nun, dass der EUR/USD die Bewegung bis zum Niveau von 1,1096 und in den nächsten Wochen wahrscheinlich bis 1,1170 ausdehnen könnte. Wichtige Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Am vergangenen Freitag waren wir der Ansicht, dass der EUR 'langsamer in Richtung 1,1040 steigen sollte'. Der EUR stieg auf 1,1053, fiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...