Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1090 US-Dollar, zwischenzeitlich war der Euro bis auf 1,1093 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Anfang Februar geklettert.Auch zum Franken stieg der Euro klar an. Das EUR/CHF-Währungspaar stieg im Hoch gar auf 1,07075 an und notierte zur Berichtszeit bei 1,0674. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...