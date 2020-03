Die sich ausbreitende Coronakrise und der neue Ölpreis-Krieg zwischen Saudi-Arabien und Russland sorgen für eine Flucht in sichere Häfen wie den Franken.Frankfurt - Der Franken steht zum Wochenstart unter Aufwertungsdruck. Die sich ausbreitende Coronakrise und der neue Ölpreis-Krieg zwischen Saudi-Arabien und Russland sorgen für eine Flucht in sichere Häfen wie den Schweizer Franken. Ein Euro kostet am Montagmorgen 1,0551 Franken - ein Stand, der zuletzt im Sommer 2015 erreicht wurde. Der US-Dollar notiert mit 0,9252 Franken um mehr...

