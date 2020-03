Das Risiko des Coronavirus-Ausbruchs ist in der Europäischen Union von "moderat" auf "hoch" gestiegen, kündigte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, am Montag in einer Pressekonferenz an. Darüber hinaus stellte Stella Kyriakides, EU-Kommissarin für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, fest, dass es 2.100 bestätigte Coronavirus-Fälle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...