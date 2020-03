An Europas wichtigsten Aktienmärkten hat sich die Kursrally am Montagmorgen mittlerweile als Strohfeuer erwiesen.Paris - An Europas wichtigsten Aktienmärkten hat sich die Kursrally am Montagmorgen mittlerweile als Strohfeuer erwiesen. Die Marktteilnehmer seien extrem nervös und achteten auf jede noch so kleine Nachricht über die Coronavirus-Fälle, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Erklärbare Rationalität suche man derzeit vergebens. Der EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag...

