US-Präsident Donald Trump hat am Montag in einem Tweet die Politik der Fed kritisiert. "Wie üblich handeln Jay Powell und die US-Notenbank nur langsam. Deutschland und andere pumpen Geld in ihre Wirtschaft", sagte Trump. "Andere Zentralbanken sind viel aggressiver. Die USA sollten aus den richtigen Gründen den niedrigsten Zinssatz haben. Wir haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...