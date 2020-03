Die Organisation hat die 14 größten deutschen Kreditinstitute auf die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in ihren Kerngeschäftsfeldern untersucht. Das Ergebnis ist ernüchternd, denn alle Banken sind nicht ausreichend vorbereitet, um auf strukturelle Veränderungen in der Industrie oder finanzielle Risiken infolge des Klimawandels zu reagieren.Der WWF hat die 14 größten Kreditinstitute in Deutschland auf ihre Zukunftsfähigkeit untersucht. "Das Ergebnis des ersten WWF-Bankenrating fällt ernüchternd aus. Gemessen an der Dringlichkeit des Handelns sind die großen deutschen Banken weit entfernt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...