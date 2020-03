Das am 1. März in Kraft getretene Fachkräfteeinwanderungsgesetz kommt für den Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) zu rechten Zeit. Der Verband begrüßt die Öffnung der Regelung für alle Branchen und sieht eine große Chance in der einfacheren Anerkennung und dem Wegfall der Vorrangprüfung. Bildquelle: Shutterstock.com Mangel an Meistern "Der...

Den vollständigen Artikel lesen ...