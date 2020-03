Nach dem Ausstieg von Pete Buttigieg und Amy Klobuchar aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten haben beide Politiker angekündigt, Ex-Vizepräsident Joe Biden zu unterstützen. Beide absolvierten am Montag gemeinsame Wahlkampfauftritte mit Biden in Dallas im US-Bundesstaat Texas.



Dort und in einem knappen Dutzend weiterer US-Bundesstaaten wird am Dienstag beim sogenannten "Super Tuesday" ein Großteil der Delegiertenstimmen für den Nominierungsparteitag der Demokraten im Juli verteilt. Vor allem in Texas und Kalifornien sind eine Vielzahl an Stimmen zu holen. In den Umfragen liegt Biden aktuell hinter dem als linksgerichtet geltende US-Senator Bernie Sanders.