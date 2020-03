Angesichts der sich zuspitzenden Lage an der griechisch-türkischen Grenze hat Nordrhein-Westfalen angeboten, die europäische Grenzschutzagentur Frontex deutlicher zu unterstützen. "Wir hatten bereits vor längerer Zeit angeboten, unser Frontex-Angebot zu verdoppeln", sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe).



In Anbetracht der aktuellen Lage wäre er sogar bereit, noch darüber hinauszugehen. "NRW steht gerne bereit, Berlin muss nur zugreifen", so der CDU-Politiker weiter.