Die Anpassungen werden gemäss CEO Bracken Darrell wegen Unterbrechungen in den Lieferketten erforderlich.New York - Logitech hat im Vorfeld eines Investorentags die Jahresziele 2019/20 (per Ende März) leicht angepasst. Der Hersteller von Computerzubehör und Unterhaltungselektronik geht zwar nach wie vor davon aus, ein Umsatzwachstum (in Lokalwährungen) im mittleren bis hohen einstelligem Prozentbereich zu erreichen. Allerdings wurde die EBIT-Prognose (Non-GAAP) um 10 Millionen US-Dollar nach...

Den vollständigen Artikel lesen ...