Die eindrucksvolle Kursrally an der Wall Street vom Vortag hat die wichtigsten fernöstlichen Aktienmärkte am Dienstag weitgehend kalt gelasssen.Tokio / Hongkong / Shanghai - Die eindrucksvolle Kursrally an der Wall Street vom Vortag hat die wichtigsten fernöstlichen Aktienmärkte am Dienstag weitgehend kalt gelasssen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen stieg um rund ein halbes Prozent auf 4091,36 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong rückte zuletzt um 0,27 Prozent auf 26'357...

Den vollständigen Artikel lesen ...