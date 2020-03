In der Thüringer CDU-Landtagsfraktion gibt es offenbar einen Coronavirus-Verdachtsfall. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Parteikreise.



Ein Sprecher der Fraktion sagte der "Thüringer Allgemeinen", dass es "einen Corona-Verdachtsfall in den Reihen der Abgeordneten" gebe, der "schnellstmöglich" geklärt werden solle. Der betroffene Parlamentarier befindet sich demnach in Quarantäne. Mit dem Ergebnis eines Schnelltests werde noch am Dienstag bis 19 Uhr gerechnet, schreibt die Zeitung. Der betroffene CDU-Politiker soll Kontakt zu dem ersten bestätigten Coronavirus-Fall im Saale-Orla-Kreis gehabt haben.



Sollte sich der Verdachtsfall bestätigen, wäre dem Vernehmen nach auch die Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten am Mittwoch in Gefahr, da der Abgeordnete noch am Montag an der CDU-Fraktionssitzung teilgenommen haben soll.