Der eKMU-X Index der Zürcher Kantonalbank schloss in der vergangenen Handelswoche 3.1% tiefer auf 1'152 Punkten.Marktbericht Zürich - Der ausserbörsliche Markt konnte sich der Schwäche an den Aktienmärkten nicht entziehen. So schloss der eKMU-X Index der Zürcher Kantonalbank (ZKB) in der vergangenen Handelswoche um 3.1% tiefer auf 1'151.80 Punkten. Das Gesamtvolumen stieg nach den tiefen Niveaus in den letzten Wochen dagegen markant an. Und die Anzahl der Abschlüsse verdoppelte sich nahezu.

Den vollständigen Artikel lesen ...