Die Hypi Lenzburg hat aufgrund der Coronavirus-Ausbreitung entschieden, die ordentliche Generalversammlung am 21. März 2020 nicht durchzuführen.Lenzburg - Die Hypothekarbank Lenzburg AG hat aufgrund der Coronavirus-Ausbreitung entschieden, die 151. ordentliche Generalversammlung am 21. März 2020 nicht durchzuführen. Das Aktionärstreffen wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Der Bundesrat hat aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in der Schweiz die Situation als «besondere Lage» eingestuft.

