Mehr als 2200 Personen mit Verdacht auf das neue Coronavirus sind durch das Referenzlabor in Genf bisher negativ abgeklärt worden.Bern - Bis am frühen Dienstagabend sind in der Schweiz insgesamt 37 Corona-Fälle definitiv bestätigt worden. Das Virus hat erstmals auch ein Armeemitglied erfasst. Die ersten Patienten sind bereits wieder gesund. Schweizer Veranstalter übten scharfe Kritik am Veranstaltungsverbot. Innenminister Berset fliegt wegen des Virus nicht an eine Uno-Konferenz in New York.

