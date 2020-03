Der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion bei einem Abgeordneten der CDU-Fraktion im thüringischen Landtag hat sich nicht bestätigt. Das teilte der Parlamentarische Geschäftsführer der thüringischen CDU-Landtagsfraktion, Andreas Bühl, am Dienstagabend über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.



Damit kann die Ministerpräsidenten-Wahl im Erfurter Landtag am Mittwoch wie ursprünglich geplant stattfinden. Zuvor hatte ein Sprecher der CDU-Fraktion im thüringischen Landtag am Dienstagnachmittag den Verdachtsfall bestätigt. Es gebe "einen Corona-Verdachtsfall in den Reihen der Abgeordneten", der "schnellstmöglich" geklärt werden solle, sagte der Sprecher der "Thüringer Allgemeinen".