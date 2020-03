Der amerikanische Einzelhändler Kohl's Corp. (ISIN: US5002551043, NYSE: KSS) wird am 1. April 2020 eine vierteljährliche Dividende von 0,704 US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten (Record date ist der 18. März 2020), wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Im Vergleich zum Vorquartal erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung somit um 5,1 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet werden künftig 2,816 US-Dollar Gesamtdividende bezahlt. Beim ...

