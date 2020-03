Die in der Komponentenfertigung und im Baubedarfshandel tätige SFS-Gruppe hat 2019 mit einem stärkeren zweiten Halbjahr abgeschlossen.Heerbrugg - Die in der Komponentenfertigung und im Baubedarfshandel tätige SFS-Gruppe hat 2019 mit einem stärkeren zweiten Halbjahr abgeschlossen. Insbesondere durch einen Zukauf in Amerika wurde hier Wachstum erzielt. Gewinn und Dividende fallen höher aus. Der Reingewinn von SFS stieg 2019 gegenüber dem Vorjahr um rund 6,5 Prozent auf 206,5 Millionen Franken. Die Dividende soll auf 2...

