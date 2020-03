FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.03.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 4800 (5100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GAMMA COMMUNICATIONS TARGET TO 1500 (1350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 160 (175) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 505 (498) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2100 (2250) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 315 (330) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2400 (2030) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1582 (1550) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1020 (1360) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS IAG PRICE TARGET TO 580 (700) PENCE - GOLDMAN CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 744 (769) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1488 (1461) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 790 (845) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SERICA ENERGY PRICE TARGET TO 130 (160) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1120 (1100) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1400 (1290) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 545 (500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS TUI PRICE TARGET TO 7.80 (11.50) EUR - 'HOLD' - LIBERUM CUTS GOCOMPARE PRICE TARGET TO 115 (145) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 5 (14) PENCE - 'SELL' - LIBERUM CUTS ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 620 (655) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS HOSTELWORLD GROUP PRICE TARGET TO 75 (165) PENCE - 'REDUCE' - PEEL HUNT RAISES BIFFA PRICE TARGET TO 286 (275) PENCE - 'ADD' - PEEL HUNT RAISES RESTAURANT GROUP TO 'ADD' - TARGET 120 PENCE - RBC CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 1400 (1450) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 730 (690) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 700 (675) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES RIO TINTO TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 4100 PENCE - UBS CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 5700 (6100) PENCE - 'NEUTRAL'



