Die jährlichen Einzelhandelsumsätze der Eurozone stiegen im Januar erwartungsgemäß um 1,7% - EUR/USD wird nach den Daten weiterhin in seiner Range unter 1,12 gehandelt - Die Einzelhandelsumsätze der Eurozone und in der EU27 stiegen auf Monatsbasis im Januar um 0,6% bzw. 0,5%, wie die von Eurostat am Mittwoch veröffentlichten Daten zeigen. Dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...