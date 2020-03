Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf für den Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität verabschiedet. Vorgesehen sind neue Regeln für Gebäude mit größeren Parkplätzen.Die Bundesregierung will die Elektromobilität voranbringen und dafür den Ausbau der Ladeinfrastruktur beschleunigen. Daher hat das Bundeskabinett in seiner Sitzung am Mittwoch einen Gesetzentwurf für den Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur verabschiedet. Wie die Bundesregierung mitteilt, bringt das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) ...

