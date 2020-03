Die Reserve Bank of Australia rechnet damit, dass die Dienstleistungsexporte Australiens im ersten Quartal aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs um etwa 10% zurückgehen und in diesem Zeitraum das BIP um etwas 0,5% belasten werden, stellte RBA-Vize-Gouverneur Debelle am Mittwoch fest. "Die RBA wird bei künftigen geldpolitischen Entscheidungen die erwarteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...