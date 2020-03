EUR/USD hat am Dienstag die 1,1200 kurzfristig überwunden - Über dem 55-Tage-SMA besteht Spielraum für eine Test der 1,1239 - Der EUR/USD bewegte sich in Reaktion auf die überraschende Fed Zinssenkung am Dienstag über 1,12. Es fehlte der Bewegung jedoch an Dynamik und so kam es zu einem Rückgang zur 1,1140. Es besteht Spielraum für eine Fortsetzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...