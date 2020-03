Am 01. März konnten wir im Express-Service einen Volltreffer mit Metro ISIN: DE000BFB0019 melden. Am 06. Januar hatten wir auf diesen Short-Trade hingewiesen und mit dem von uns vorgeschlagenen Hebel-Produkt konnten am letzten Freitag bis zu 100 Prozent Gewinn kassiert werden. Im Artikel hatten wir am Sonntag unter anderem geschrieben: "Es könnte sein, dass es jetzt wieder die Chance gibt mit Mut und Risikobewusstsein die Trading-Kasse aufzufüllen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...