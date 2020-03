Die Firma m-Bee hebt die strikte Trennung zwischen Leistungselektronik und Batterie auf. Was bei den Batterieumrichtern revolutionär aussieht, ist aus der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung alt bekannt. Das Unternehmen will damit unter anderem höhere Wirkungsgrade über einen großen Leistungsbereich erreichen. Das Konzept überzeugte unsere Jury, die es zu einem "Megawatt Gewinner" für die pv magazine energy storage highlights 2020 kürte.Die Geschichte der Firma m-Bee begann mit einem Zufall. Im Jahr 2007 hat Nam Truong sein Studium an der Technischen Universität München begonnen. Zwei Tage nach ...

