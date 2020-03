Gold steigt in der Nähe des 200-Stunden-SMA/aufsteigende Trendlinien-Unterstützung - Das technische Setup scheint inmitten der Risikoaversion zugunsten der Bullen geneigt zu sein - Der Goldpreis stieg während der mitteleuropäischen Sitzung am Donnerstag leicht an und er befindet sich derzeit am oberen Ende seiner zwei Tage alten Handelsspanne, knapp ...

