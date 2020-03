Er folgt auf Béatrice Gollong, die SPG Intercity Zurich AG per Ende April verlässt und zu HIAG Immobilien wechselt.Zürich - Martin Greiner übernimmt ab dem 1. Juni 2020 die Leitung der Abteilung «Investment and Consulting» der SPG Intercity Zurich AG und wird Mitglied der Geschäftsleitung. Er folgt auf Béatrice Gollong, die SPG Intercity Zurich AG per Ende April verlässt, um bei HIAG Immobilien AG eine neue Herausforderung als Leiterin «Akquisition und Geschäftsflächenvermarktung» und Mitglied der...

