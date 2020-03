Eine 74-Jährige ist im Universitätsspital Lausanne an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Vermutlich hatte sie sich in Norditalien angesteckt.Bern - Eine 74-Jährige ist am Donnerstagmorgen im Universitätsspital Lausanne an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Vermutlich steckte sie sich in Norditalien an. Insgesamt zählt die Schweiz 87 bestätigte Infektionen mit dem Virus. Die Verstorbene habe an Atembeschwerden gelitten, sagte Philippe Eckert, Direktor am Universitätsspital Lausanne (Chuv). Die Patientin sei am Dienstag...

Den vollständigen Artikel lesen ...