Die Total Produce Group hat 2019 eine gute Leistung geliefert. Die Ergebnisse für das Jahr beinhalten den 45%-Anteil der Gruppe an der Dole Food Company für das Gesamtjahr. Der vergleichbare Zeitraum 2019 beinhaltet den Anteil der Gruppe an den Ergebnissen von Dole für fünf Monate ab dem Datum des Abschlusses der Transaktion, am 31. Juli 2019, nachdem die behördliche...

Den vollständigen Artikel lesen ...