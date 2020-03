In den österreichischen Zwiebelmarkt kam in der letzten Woche etwas Bewegung. Am Inlandsmarkt sorgte die mediale Berichterstattung über das Corona-Virus für steigendes Kaufinteresse im LEH. Auch die Exporte haben zuletzt wieder etwas an Schwung gewonnen, wobei man aber hier preislich unverändert in starker Konkurrenz mit europäischen Mitbewerbern steht. Angebotsknappheit...

Den vollständigen Artikel lesen ...