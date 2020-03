Lieferketten in China sind noch in der Erholungsphase, Frachtmengen und Schiffsanläufe haben sich in den chinesischen Häfen erholt, kommen wieder in Bewegung. Mit Ausnahme der Provinz Hubai haben andere Regionen Vereinbarungen eingesetzt, um die Wiederaufnahme der Arbeit und Produktion zu beschleunigen. Bildquelle: Shutterstock.com Normale Arbeits- und Produktionskapazitäten...

Den vollständigen Artikel lesen ...