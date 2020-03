Das Coronavirus breitet sich außerhalb Chinas weiter aus. Die Zahl der bestätigten Fälle des neuen Coronavirus stieg am Freitag in Südkorea um 518 auf 6824 Fälle. Es gab sieben weitere Todesfälle, womit sich die Gesamtzahl der Todesfälle im Land auf 42 erhöht hat, wie das Korea Centers for Disease Control and Prevention mitteilte. Die Zahl der neuen ...

