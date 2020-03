Der Mittelstand hatte in den vergangenen Monaten mit einigen Unruheherden zu kämpfen. Neben dem Handelsstreit zwischen den USA und China schwebte auch das monatelange Gerangel rund um den Brexit wie ein Damoklesschwert über heimischen KMU. Mit dem Coronavirus kommt der nächste Krisenherd auf den Mittelstand zu. Problematisch ist vor allem der ungewisse, weitere Verlauf des Virus. Grund zur Panik besteht aber noch nicht.Beschaffung, Produktion, Absatz - deutsche Unternehmen haben sich in den vergangenen Jahren stark gen Fernost orientiert. Nun zeigt uns die Globalisierung eine ihrer Schattenseiten: Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China mussten Fabriken vorübergehend geschlossen werden. Das versetzt nicht nur dem chinesischen Wachstumsmotor einen enormen Dämpfer, auch deutsche KMU bekommen die Auswirkungen des Coronavirus im Reich der Mitte zu spüren. Viele Mittelständler ...

