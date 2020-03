FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 115 (175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS COATS GROUP PRICE TARGET TO 73 (76) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS ITV PRICE TARGET TO 120 (150) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS VICTREX TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 1870 (1940) P - BERENBERG CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 290 (340) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS JUPITER FUND TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 262 (367) PENCE - CITIGROUP CUTS CINEWORLD GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - CITIGROUP CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1860 (1900) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS VIVO ENERGY PRICE TARGET TO 140 (145) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 80 (150) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS ITV PRICE TARGET TO 120 (130) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP CUTS HSBC TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 490 (570) PENCE - GOLDMAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2960 (3000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS B & M PRICE TARGET TO 410 (420) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS CAPITA PRICE TARGET TO 200 (240) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 170 (175) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HAMMERSON TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 218 (316) PENCE - GOLDMAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 147 (171) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS JD SPORTS FASHION PL PRICE TARGET TO 925 (930) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 198 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 200 (215) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 7600 (7700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 275 (280) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1290 (1120) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 270 (255) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS B & M PRICE TARGET TO 400 (440) PENCE - 'OUTPERFORM' - SHORE CAPITAL CUTS INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE TO 'HOLD' ('BUY') - SHORE CAPITAL RAISES CAPITA GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - UBS CUTS ITV PRICE TARGET TO 130 (140) PENCE - 'NEUTRAL'



