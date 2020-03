Immer wichtiger für Calida der Online-Absatz. So lag der Anteil des Online-Handels 2019 am Gesamtumsatz bei 12,6 Prozent.Calida - Calida hat im Geschäftsjahr 2019 aufgrund unvorteilhafter Wechselkurse etwas weniger umgesetzt. Währungsbereinigt resultierte aber ein Wachstum von 1,7 Prozent. Auch der Betriebsgewinn fiel leicht höher aus. Die Aktionäre sollen wie schon im Vorjahr eine Dividende von 80 Rappen je Aktie erhalten. In konkreten Zahlen sank der Umsatz um 1,3 Prozent auf 404,3 Millionen Franken...

Den vollständigen Artikel lesen ...