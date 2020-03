Auch zum Euro verliert der Dollar weiter an Boden. Am Markt heisst es, mit dem schrumpfenden Zinsvorsprung verliere der Dollar an Attraktivität.Frankfurt am Main - Der US-Dollar ist zum Wochenschluss weiter unter Druck geraten. Bei einem Kurs von aktuell 0,9352 Franken notiert der Greenback nur knapp über seinem bisherigen Tagestief. Zuletzt hatte sich der Dollar auf diesem Niveau vor zwei Jahren bewegt. Auch zum Euro verliert der Dollar weiter an Boden. Am Markt heisst es, mit dem schrumpfenden Zinsvorsprung verliere der Dollar an...

