Der Wahnsinn geht weiter! Damit ist nicht nur das Kursgeschehen an den Börsenplätzen rund um den Globus gemeint, nein, auch die Lage hier, da und dort spitzt sich immer mehr zu. Dabei heben wir hier gar nicht erst den berühmten Zeigefinger, sondern beschränken uns auf vielsagendes Augenbrauenheben und Stirnrunzeln. Denn es ist schier Ungeheuerliches geschehen, in dieser Woche. Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins völlig überraschend um 0,5 Prozentpunkte gesenkt. 0,5 Prozentpunkte, das hört sich erst einmal wenig an, ist in der Welt der Zinsen aber eine… Welt! Schließlich wird üblicherweise in 0,25-Prozentpunkt-Schritten gesenkt, wenn überhaupt. Kritisch daran ist das Zeichen, das die Währungshüter damit aussenden: "Seht, wir reagieren sofort, kaum dass die Märkte einen Schritt zurückmachen!" Mit anderen Worten - der Corona-Crash zeigt weiter Wirkung. Vor allem auf, aber auch neben dem Parkett. Hier ein Überblick: ...

