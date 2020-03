"Die liberalen Arbeitsgesetze erlauben schnellere Entlassungen als in Europa. Aus diesem Grund werden die Auswirkungen in der US-Arbeitsmarktstatistik rascher und stärker sichtbar als etwa in Europa."Im Februar sind in den USA, unter Ausklammerung der Landwirtschaft, 273'000 neue Stellen geschaffen worden. Das ist deutlich mehr als erwartet worden war. Auch die Vormonatszahlen wurden spürbar nach oben revidiert. Die Arbeitslosenquote ist damit von 3.6 % auf 3.5 % gesunken. Der US-Arbeitsmarkt liess im Februar die Muskeln spielen. Dabei wurde auch das Muster der Vormonate durchbrochen.

