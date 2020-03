Die in Dresden beheimatete Solarwatt GmbH baut ihre Produktion von Photovoltaik-Modulen aus. Sie will die maximale jährliche Kapazität von rund 250 auf 500 Megawatt steigern. Das Segment der PV-Anlagen auf Eigenheimdächern in Deutschland wachse weiter stark, sagt Detlef Neuhaus, der Geschäftsführer von Solarwatt. Davon profitierte auch der Solar-Standort Deutschland - trotz aller politischen und bürokratischen Hürden. So begründet er den Ausbau der Produktion von Photovoltaik-Modulen in Deutschland. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...