Das Unternehmen Neste, das aus Abfällen und Reststoffen Diesel und Kerosin herstellt, hat eine eine Minderheitsbeteiligung an dem deutschen Unternehmen Sunfire GmbH erworben, das sich mit Elektrolyse befasst. Sunfire ist hat Hochtemperatur-Elektrolyseverfahren entwickelt. Die patentierte Technologie des Unternehmens ermöglicht die Produktion von nachhaltigem Wasserstoff per Elektrolyse. Nachfolgend ermöglicht dies die direkte Umwandlung von Wasser und CO2 in Rohstoffe für petrochemische Produkte. ...

