Dekarbonisierung im Gewerbe gewinnt immer mehr an Bedeutung. Der Batteriespeicherhersteller E3/DC und sein Partner Laudeley Betriebstechnik machen vor, wie dieses Ziel für einen landwirtschaftlichen Betrieb erreicht werden kann, das nur über einen schwachen Netzanschluss verfügt. Dafür bekommen sie von unserer Jury die Anerkennung als "top business model".Platz für Solarstromerzeugung gibt es oft genug in abgelegenen Gebieten. Steht dort ein landwirtschaftlicher Betrieb, hat dieser auch einen beachtlichen Bedarf an Energie und Strom. Wie gemacht für Erneuerbare und Batteriespeicher, wenn dort ...

