Der 1. FC Heidenheim und der HSV haben am 25. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga wichtige Siege für einen möglichen Aufstieg eingefahren. Heidenheim gewann 3:1 gegen den Karlsruher SC, der HSV 2:1 gegen Jahn Regensburg.



Bochum spielte 0:0-Remis in Darmstadt und sammelte immerhin einen Punkt gegen den Abstieg. Der HSV rückt mit dem Sieg auf Rang zwei und die siegreichen Heidenheimer trennen aktuell drei Punkte von Hamburg und Stuttgart auf den Plätzen zwei und drei. Darmstadt hat nun schon acht Punkte Rückstand auf die Aufstiegszone, Bochum trennen mit dem Unentschieden nur noch drei Punkte von Wiesbaden auf Relegationsrang 16. Die Heidenheimer bewiesen zuhause gegen couragiert auftretende Karlsruher in der ersten Halbzeit eine enorme Effektivität und gingen in der 22. Minute durch Konstantin Kerschbaumer mit 1:0 in Führung. Tim Kleindienst legte in der 37. Spielminute zum 2:0 nach und er sorgte auch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für die Vorentscheidung zum 3:0.



Karlsruhe verkürzte durch Christoph Kobald in der 54. Minute noch zum verdienten 3:1, doch am Ende jubelten die Heidenheimer. Im Parallelspiel in Hamburg trafen Timo Letschert in der 24. Minute nach einer Ecke für Hamburg und Marco Grüttner in der 40. Minute für Regensburg, ehe Aaron Hunt in Minute 50 das Hamburger 2:1-Siegtor erzielte. Das Spiel zwischen Darmstadt und Bochum endete torlos.

