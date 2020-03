Eine deutliche Mehrheit der Menschen in Deutschland ist einer Umfrage zufolge für die Aufnahme besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge aus griechischen Flüchtlingslagern. 76 sind Prozent dafür, dass Deutschland 5.000 unbegleitete Kinder, Schwangere und besonders Traumatisierte aufnimmt, ergab eine Erhebung des Meinungsforschungsinstitutes Kantar/Emnid für "Bild am Sonntag".



Demnach sind 21 Prozent gegen eine solche Hilfe. Drei Prozent machten keine Angabe. Der Bundestag hatte einen entsprechenden Vorschlag der Grünen am Mittwoch abgelehnt. Für die Umfrage befragte das Meinungsforschungsinstitut Kantar 503 Menschen am 5. März 2020. Die Frage lautete: "Sollte Deutschland 5.000 unbegleitete Kinder, Schwangere, alleinreisende Frauen oder schwer Traumatisierte aus griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen?"