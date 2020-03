Langfrist-Anleger behalten in den kritischen Zeiten Ruhe. Was hat die langfristige Anlagestrategie mit dem Corona-Börsen-Knick zu tun? Nichts! OK, dein Depot ist jetzt etwas weniger wert. Aber bei konstanter Sparleistung in deine Aktien- oder ETF-Sparpläne ist die Delle ein Geschenk. Du profitierst von den niedrigen Kursen. Durch den Cost-Average-Effekt bekommst du mehr Anteile. Wer jung ...

