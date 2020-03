Insgesamt waren Ende Februar 117'822 Personen bei den RAV arbeitslos gemeldet - 3'196 weniger als noch im Vormonat.Bern - In der Schweiz hat sich die Lage am Arbeitsmarkt im Februar etwas aufgehellt. Die Arbeitslosenquote bildete sich auf 2,5 von 2,6 Prozent im Januar zurück, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte. Um saisonale Faktoren bereinigt verharrte die Quote bei 2,3 Prozent. Von der Nachrichtenagentur AWP befragte Ökonomen hatten im Vorfeld in etwa mit solchen Werten...

